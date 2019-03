Cosa sapere del voto per la sospensione di Orban dal Ppe

Un provvedimento era stato chiesto dopo gli attacchi costanti del leader di Budapest contro il pluralismo, l'Unione europea, ma anche le campagne anti semite e anti migranti. Una delle ultime, con tanto di poster, appaiava il finanziere George Soros al presidente della Commissione europea, Jean Claude Juncker che il leader ungherese ha di volta in volta accusato di essere il responsabile di una supposta invasione di migranti e di essere anche il capo della nuova Unione sovietica che secondo Orban è incarnata proprio dall'Ue. Non a caso proprio Juncker intervistato dalla radio tedesca ha dichiarato: «Consiglio ai miei amici del Ppe di espellere Fidesz, il partito di Orban». La richiesta di espulsione è venuta innanzitutto dai partiti del Nord Europa, più sensibili alle istanze del liberalismo, quelle che Orban ha esplicitamente detto di non considerare una priorità facendosi alfiere e teorico di una nuova democrazia illiberale in Europa, proprio lui che era considerato un tempo l'enfant prodige del centrodestra liberale nell'Europa dell'Est. E tuttavia Orban in extremis ha tentato di riparare ai tanti strappi, con una lettera inviata il 14 marzo ai dirigenti del Ppe. Nella missiva il leader ungheese esordiva dicendo: «Vorrei esprimere le mie scuse», ma allo stesso tempo precisava di non voler «cambiare le nostre posizioni».

QUEL PRECEDENTE DELL'ALLEANZA CON HAIDER

Dall'entourage di Manfred Weber, candidato alla presidenza dell'Ue e quindi desideroso di raccogliere attorno a sé l'ampio consenso possibile, in un primo momento era arrivato un segnale negativo. Ma poi sembra che la via della mezza misura abbia prevalso. Se Fidesz fosse espulso, del resto, verrebbe seguito anche dal partito democratico sloveno. Se la sospensione dovesse essere approvata sarebbe la seconda che i Popolari europei la utilizzano. La prima volta avvenne nel 2000 quando il gruppo congelò da aprile a giugno il partito conservatore austriaco Ovp del cancelliere Wolfgang Schussel dopo avere formato una coalizione governativa con i populisti del Fpo di Jorg Haider. Inoltre - in base a quanto si apprende - Weber avrebbe anche stato proposto una sorta di comitato di valutazione sotto la guida dell'ex presidente del Consiglio europeo Herman van Rompuy che dovrebbe decidere sulla cooperazione tra il Ppe e Fidesz.

TUTTO IL CENTRODESTRA ITALIANO CON ORBAN

Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia aveva subito invitato nei conservatori europei che peraltro sono destinati a perdere prima o poi i Tories britannici, ma anche un'alleanza con Salvini e Le Pen non è esclusa - nel nuovo parlamento europeo, quello che è certo è che Forza Italia voterò contro la sua cacciata, in nome dell'amicizia che lega Orban a Berlusconi, e non solo.