Chi è Marcello De Vito, il mister preferenze M5s arrestato a Roma

UNA LAUREA IN GIURISPRUDENZA, 45 ANNI E IL RECORD DI 6.500 VOTI

In tutto su De Vito si concentrarono 6.500 voti per una campagna costata a suo dire appena 700 euro. «Ho solo tre fatture della copisteria che pubblicherò a breve sul mio profilo social. Questa è la vera partita che ha vinto il Movimento, la buona politica si può fare senza soldi e finanziatori e ti rende un portavoce libero da lobby e pressioni. Noi siamo a servizio dell'unico lobbista che è il popolo», aveva dichiarato in quell'occasione. E pensare che oggi è accusato di aver intascato tangenti sia dal costruttore dello stadio della Roma Parnasi che da altri due immobiliaristi Toti e Statuto. Laureato in Giurisprudenza, 45 anni, una figlia, con l'elezione della Raggi guadagna almeno la presidenza dell'assemblea capitolina.

LO SCONTRO CONTINUO CON VIRGINIA RAGGI

Vicino all'ala apparentemente "ortodossa" del Movimento in questi anni non ha risparmiato critiche alla sindaca. E la sua breve vita politica è già stata turbolenta. Da una parte il continuo conflitto con Raggi, di cui lui è stato accusato di essere il Giuda, l'uomo che aveva spifferato ai giornali del rapporto tra Raggi e lo studio Sammarco che difendeva Previti. Dall'altro il dossier su un semplice accesso agli atti fatto in veste di consigliere comunale, spuntato contro lo stesso De Vito, in un gioco tra correnti che aveva da tempo rivelato la natura di partito del Movimento 5 Stelle. Nell'inchiesta sullo stadio quello di De Vito è il secondo arresto eccellente per il Campidoglio, dopo quello dell'avvocato Luca Lanzalone già presidente di Acea e superconsulente del comune.