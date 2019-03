Il voto del Senato su Salvini e il caso Diciotti in diretta

Il voto, previsto per le ore 13, sarà palese e senza proclamazione immediata del risultato. I senatori assenti in mattinata, infatti, potranno comunicare il proprio voto palese ai senatori segretari, che ne prenderanno nei verbali della seduta fino alla chiusura delle operazioni, prevista alle ore 19. Salvini interverrà in Aula verso le 11. A partire dalle 11.50 sono previste invece le dichiarazioni di voto. Sull'esito finale, in ogni caso, non si attendono sorprese. Un drappello di senatori M5s potrebbe esprimersi a favore dell'autorizzazione a procedere, assieme al Pd e a Liberi e uguali. Ma la maggior parte dei pentastellati voterà no, unitamente a Lega e Forza Italia. I numeri, quindi, danno un ampio margine di sicurezza al leader del Carroccio.