Il caso De Vito e i 5 stelle che si scoprono corrotti

Niente di nuovo e ripetiamo, se acclarata, quella che ruota sempre intorno al progetto per la costruzione del nuovo stadio della Capitale, è una storia come tante di ordinaria corruzione, dove in ballo ci sono cifre che non ti cambiano la vita ma sicuramente ti aiutano a viverla meglio. Come si evince dal dialogo, nessuna spiaggia caraibica all’orizzonte ma al massimo il lido di Ostia o il lago Trasimeno. Il problema, che è poi una nostra debolezza, è che ogni volta che prendono un grillino con le mani nel sacco affiora latente un contenuto godimento. È come quel film credo di Dino Risi in cui Ugo Tognazzi, nei panni di un inflessibile presidente della Commissione censura cinematografica che taglia anche il minimo lembo di pelle femminile scoperta, la sera frequenta i cinema porno.