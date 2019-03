Quali sono le liste candidate alle elezioni regionali 2019 in Basilicata

In Basilicata il 24 marzo si vota per il rinnovo del Consiglio regionale. Quattordici le liste in corsa sia per la circoscrizione di Matera sia per quella di Potenza che sostengono quattro candidati governatore. La coalizione di centrodestra corre unita: Lega Salvini Basilicata, Fratelli d'Italia, Forza Italia per Bardi, Basilicata Positiva-Bardi presidente e Idea-Un'altra Basilicata. Il candidato è Vito Bardi, classe 1951, generale della Guardia di Finanza in pensione. Il centrosinistra raggruppa le Comunità democratiche (i dem più il Mdp di Roberto Speranza contrari alla ricandidatura di Marcello Pittella), Avanti Basilicata, Basilicataprima, Verdi-Realtà Italia, il partito socialista italiano, i progressisti per la Basilicata e Trerotola presidente. Il candidato alla presidenza è Carlo Trerotola. Farmacista, 62 anni, Trerotola era storicamente vicino al Movimento sociale. A sinistra corre invece il professore Valerio Tramutoli appoggiato dalla lista La Basilicata possibile. Il Movimento 5 stelle corre in solitaria puntando su Antonio Mattia.