Salvini è un aggressivo "vucumprà" bianco

La leadership di Salvini non ha fatto crescere foglia, non ha aggiunto ceti sociali, non ha trovato soggetti forti su cui appoggiarsi. Ha solo colto l’umore e ha, come tutte le destre mondiali, ottenuto un consenso elettorale che una volta portato al governo si è rivelato un ingombro. Ha fatto tutto questo casino per far giocare Maria Giovanna Maglie e per fare un convegno in cui si dice che i gay devono guarire come nella canzonaccia di Checco Zalone? I fenomeni con cui si misura Salvini, dall’immigrazione alla crisi del welfare al tema dello sviluppo, sono al di sopra della sua cultura e se ascoltate in tivù i suoi deputati e i suoi esperti di economia e di sicurezza capite come il garzone di bottega di Umberto Bossi abbia fatto molta strada, ma c’è un Di Maio in lui che presto lo porterà nello stesso burrone.