Trump vuole riconoscere la sovranità di Israele sul Golan

NETANYAHU RINGRAZIA TRUMP: «HAI FATTO LA STORIA»

Netanyahu ha ringraziato Trump con una telefonata: «Hai fatto la storia», è stato il contenuto della conversazione riferito dal suo ufficio. Dopo si è affidato a Twitter, anche lui: «In un momento in cui l'Iran cerca di usare la Siria come piattaforma per distruggere Israele, il presidente Trump coraggiosamente riconosce la sovranità israeliana sulle alture del Golan. Grazie presidente Trump!».