Il Congresso delle famiglie non ha più il logo del governo

Dopo un lungo tira e molla, il logo della presidenza del Consiglio scompare dai manifesti del Congresso delle famiglie di Verona del prossimo 29-31 dicembre. «Abbiamo ricevuto la diffida ad utilizzare il marchio di Palazzo Chigi proprio ora. Il cambio del logo è in corso e in più siamo orgogliosi di annunciare il Patrocinio della Regione Friuli Venezia Giulia» hanno dichiarato Antonio Brandi e Jacopo Coghe, presidente e vicepresidente del XIII Congresso Mondiale delle Famiglie. Il 21 marzo, con un post su Facebook, il premier Giuseppe Conte aveva spiegato di aver chiesto il ritiro del logo ritenendolo inopportuno, mentre rimane il sostegno del ministero della famiglia guidato da Lorenzo Fontana.

IL SOSTEGNO DEL LEGHISTA FEDRIGA PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

«Non solo andrò come presidente al congresso di Verona per la famiglia, ma la Regione Friuli Venezia Giulia darà il patrocinio, perché io penso che la tutela della famiglia e soprattutto dei bambini, che sono la parte più debole sia fondamentale» ha spiegato il presidente Massimiliano Fedriga. «Nonostante tutte le bugie uscite, come quella relativa a relatori che avrebbero voluto la pena di morte per gli omosessuali, tutte fantasie che sono state smentite - ha continuato Fedriga - non si tratta di una iniziativa contro qualcuno, ma pro famiglia. Non si può più pensare che una donna debba fare una scelta tra il lavoro e avere una famiglia, ma dobbiamo darle tutti gli strumenti necessari per valorizzare le donne nella parte professionale e in quella della famiglia, esattamente come per i papà».