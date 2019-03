Di cosa hanno parlato Conte e Macron nel vertice del disgelo

L'ITALIA CHIEDE ALLA FRANCIA DI APRIRE L'ISTRUTTORIA SULLA TAV

In un incontro che dovrebbe vertere anche sulla Libia, in prossimità della Conferenza nazionale in programma per metà aprile, l'obiettivo italiano in tema di Tav era porre il tema della riduzione dei costi, alla luce della considerazione che uno dei trattati bilaterali alla base dell'opera prevede una ripartizione a carico per il 62% dell'Italia, per il 38% della Francia. Parigi, spiegano fonti ministeriali, sta già spendendo meno per realizzare il collegamento tra Lione e il tunnel di base. La richiesta italiana ai francesi è aprire l'istruttoria. Al momento non sarebbero previsti incontri tra Conte e il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker. Ma anche l'Ue è parte in causa: a giugno è previsto un check up dei progetti Ue prioritari finanziati con i fondi Cef, tra cui rientra la Tav. Il rischio di perdere parte delle risorse c'è, spiegano da Bruxelles, ma se ne riparlerà solo dopo le elezioni europee. È quella la data che M5s e Lega intendono superare per sminare la portata dello scontro politico. Entro agosto, deve giungere una decisione: il lavoro diplomatico di Conte inizia adesso.