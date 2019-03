Quali sono i candidati alle elezioni regionali 2019 in Basilicata

Quattordici liste in corsa sia per la circoscrizione di Matera sia per quella di Potenza e quattro candidati governatore. Le elezioni regionali 2019 in Basilicata si tengono il 24 marzo 2019 e a contendersi la poltrona di governatore - finora in mano al centrosinistra - sono: Vito Bardi per il centrodestra (appoggiato dalle liste Lega Salvini Basilicata, Fratelli d'Italia, Forza Italia per Bardi, Basilicata Positiva-Bardi presidente e Idea-Un'altra Basilicata); Carlo Trerotola per la coalizione di centrosinistra (Comunità democratiche, Avanti Basilicata, Basilicataprima, Verdi-Realtà Italia, il partito socialista italiano, i progressisti per la Basilicata e Trerotola presidente); il professore Valerio Tramutoli appoggiato dalla lista di sinistra La Basilicata possibile e, infine, Antonio Mattia, candidato del Movimento cinque stelle.