La sinistra dovrebbe dire grazie a Virginia Raggi

L’impressione che dà è quella di passare la sua giornata a fare altro, chessò, due chiacchiere con le amiche al telefonino, un maglione di lana per il suo bambino, progetti sul futuro con uno studio di avvocati, e tante cose belle. Non credo che le capiti mai, nel corso della giornata in Campidoglio, di aprire un solo dossier su Roma, neppure su ciò che accade in fondo alla scalinata. Un giorno, lontanissimo, quando, a dio piacendo non ci sarà più, dovremo imbalsamarla e mostrarla ai cittadini e ai viaggiatori come la persona che è riuscita quasi a distruggere Roma impresa che non riuscì ad alcuno nella storia dell’umanità.