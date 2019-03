Perché Zanda ha ragione sul finanziamento pubblico ai partiti

LA SOGGEZIONE CULTURALE DEL PD NEI CONFRONTI DEL GRILLISMO

Le parole di Zanda hanno un valore culturale, non contabile: fin qui il Pd ha avuto una soggezione culturale verso il grillismo sui temi del costo e dunque della qualità della politica. Di fronte al catalogo delle castronerie grilline la reazione dei democrat è stata di due tipi. Alcuni sentendole dichiaravano: «Come abbiamo fatto a non pensarci noi?»; altri hanno detto: «Sono sciocchezze ma conviene sottoscriverle e abbozzare per non soccombere». Per queste vie il Pd ha approvato l’abolizione del finanziamento pubblico che gli ha prosciugato le casse, le leggi speciali sul voto di scambio che hanno gettato nel terrore gli eletti legati al territorio, la riduzione dei vitalizi che ha inutilmente umiliato padri della Repubblica e militanti delle istituzioni in gran parte dello stesso Pd.