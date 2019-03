Di Maio chiude la porta allo ius soli

SULLA SICUREZZA SALVINI NON DEVE DECIDERE DA SOLO

Per Di Maio, «occorre iniziare a muoverci sulla prevenzione, non solo sulla repressione. L'Italia deve iniziare a dotarsi di una National Security Strategy sul modello Usa. Ci sta lavorando il ministro Trenta, dietro la guida di Palazzo Chigi». Il vice premier ha aggiunto: «Bisogna procedere in modo interconnesso tra Difesa, Viminale, Mit e altri ministeri, con Palazzo Chigi e il coordinamento del Dis». Un messaggio anche al ministro dell'Interno Matteo Salvini, come a dire: il leader leghista non può decidere da solo.