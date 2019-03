L'architetto ex M5s: «Avevamo denunciato le irregolarità sullo stadio»

Cosa successe quando ci fu la presentazione del progetto dello stadio sotto la Giunta Marino?

Io e De Vito andammo dall'allora assessore all'Urbanistica Giovanni Caudo, al quale feci le mie rimostranze sul progetto perché presentava palesi irregolarità.

Irregolarità tipo?

Non fu fatto il conteggio del contributo straordinario. Quando in deroga al piano regolatore si fanno più opere pubbliche, il Comune ha il dovere di fare un calcolo. Serviva il computo metrico. Questo non è stato mai fatto. Caudo disse che non era un problema del Comune e rimandò tutto alla conferenza dei servizi, indicando quali erano le opere da fare. Quando ci rendemmo conto che il progetto dello stadio presentato dal M5s era lo stesso che avevo visto andando da Caudo, senza l'approfondimento, ci incazzammo tutti quanti e facemmo la manifestazione in Campidoglio contro Virginia Raggi che portò alla nostra scomunica.

E i consiglieri comunali?

Chi tiene le redini della maggioranza sono, o erano, De Vito, Paolo Ferrara, Enrico Stefàno e Pietro Calabresi. Gli altri li seguono come pecore.

E la consigliera Cristina Grancio?

Era l'unica che non aveva abbassato la testa in nome della poltrona sulla quale sedeva ed esprimeva palesemente il suo disappunto sullo stadio. Per questo motivo l'hanno fatta fuori. Il M5s non ammette il dissenso.

Quindi di mezzo non c'è solo De Vito?

Questo non lo so. Quello che so è che si sono divisi i poteri all'interno del M5s. C'è un accordo tra loro per portare avanti il progetto dello stadio. Il manipolo dei quattro che gestiscono la maggioranza stabiliva cosa si poteva e non poteva fare. Negli uffici c'erano i dirigenti ex Pd, poi è arrivato Luca Lanzalone, mandato da Grillo tramite Riccardo Fraccaro e Alfonso Bonafede, oggi ministri. E quello che veniva concordato tra Lanzalone e altri era portato avanti con l'accordo di tutti. Quando Luca Parnasi e compagnia parlavano si mettevano d'accordo con la parte politica.

E la sindaca Raggi?

È così incapace che potrebbero avergliela fatta sotto il naso senza che lei se ne accorgesse. Non che De Vito sia un falco, ma Raggi non aprì bocca nemmeno quando gli imposero Lanzalone dall'oggi al domani senza sapere chi fosse. Ma c'è qualcosa di ancora più grave...

Cosa?

La cosa grave è che la sinistra, anche quella perbene, queste cose le sa. E ti domandi: perché non lo hanno detto subito sullo stadio che c'erano delle illegittimità? Perché non le hanno corrette? E perché non fanno opposizione?