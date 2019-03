Il segretario del Pd Zingaretti si fa consigliare da D'Alema

Pur essendo di rito veltroniano, Nicola Zingaretti chiama quasi ogni giorno Massimo D'Alema. Il fu Lider Maximo, che negli ultimi tempi era più facile vedere nei giardinetti di piazza Mazzini con il suo labrador che alla Camera o negli altri palazzi della politica, è diventato uno dei principali consiglieri del nuovo segretario del Pd. Ufficialmente per la politica estera, in realtà i consigli - soprattutto quelli non richiesti - spaziano dalla politica economica, l'organizzazione del Nazareno, i rapporti con tutti gli ex fuorisciti dal Pd.

LA VISITA A BRUXELLES CON LO ZAMPINO DI MASSIMO

Fatto sta che come ambasciatore all'estero, D'Alema si sta dando non poco da fare. Per esempio la visita a Bruxelles nelle ultime ore di Zingaretti - dove ha incontrato i vertice del Pse - sarebbe stata organizzando anche grazie ai buoni uffici dell'ex premier, che a Bruxelles è di casa: vuoi perché ex europarlamentare vuoi, soprattutto, perché ex presidente della Feps, Foundation for european progressive studies di cui era orgogliosamente presidente, dalla quale fu "licenziato" dopo l'uscita dal gruppo di Mdp dal Pd.

PRESSING DA SINISTRA PER LA CANDIDATURA DI CUPERLO ALLE EUROPEE

Nella capitale belga Zingaretti avrebbe spiegato ai suoi colleghi del Pse il progetto di costruire «una rete europeista, solida e in grado di competere con le destre sovraniste nelle prossime elezioni» attraverso «una lista europeista e aperta» con pezzi della società civile. Un'idea che sarebbe stata partorita anche con l'apporto di D'Alema. Ma se questi sono i massimi sistemi, poi c'è la pratica politica, molto prosaica: al riguardo Pier Luigi Bersani e Roberto Speranza di Mdp, pur non avendo ancora aderito al listone zingarettesco, avrebbe chiesto al nuovo segretario di blindare la candidatura alle Europee di Gianni Cuperlo sotto le insegne del Pd. Meglio ancora se come capolista.