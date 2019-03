Via il reddito di cittadinanza se si vince al gioco

SOMME CHE AUMENTANO IN CASO DI FIGLI O FAMILIARI CON DISABILITÀ

Il meccanismo scatta anche se la vincita è minore ma, sommandola a quanto già si possiede, si superano le soglie previste per i requisiti patrimoniali. Questi sono articolati a seconda delle tipologie di famiglia. Così se il valore base da non superare è di 6 mila euro, è previsto un incremento di 2 mila euro per ogni familiare successivo al primo, fino a un massimo di 10 mila euro. Ci sono poi ulteriori incrementi dal terzo figlio in poi e per eventuali familiari con disabilità. Dal terzo figlio la somma aumenta di 1.000 euro mentre per ogni disabile di 5 mila euro.