Cosa ha detto Salvinini al Forum di Confcommercio a Cernobbio

AUMENTO DELL'IVA E IL MERCATO CINESE

Salvini, per prima cosa, ha subito voluto chiarire che «non scatterà alcun aumento dell'Iva». Per spiegare ancora che «qualcosina abbiamo fatto in questi nove mesi. Le clausole Iva non sono scattate e non scatteranno». Poi l'attenzione si è spostata sull'accordo commerciale, voluto fortemente dal Movimento 5 stelle, con la Repubblica popolare cinese. «Non mi si dica che la Cina è un Paese con il libero mercato», ha detto ironicamente il vicepremier. Questo non vuol dire che Salvini sia «contento della visita del presidente Xi Jinping e dell'apertura dei mercati a parità di condizioni».

ATTACCO ALL'EUROPA

«Saremo noi a salvare l'Europa, ma l'Europa si salva solo se cambia». Ha poi detto Salvini in riferimento agli obblighi stringenti che governano la Ce: «Io con questi vincoli non sono in grado di garantire benessere e piena occupazione. Quindi in questo caso non possiamo perseguire quegli obiettivi base per cui l'Unione è nata». Inoltre per il ministro se «non mettiamo gli italiani nelle condizioni di mettere al mondo figli, nel 2050 questo Paese non c'è più, è una enorme casa di riposo», sottolineando così il preoccupante trend di decrescita demografica.

LA CRITICA A PRODI E ALLE OPPOSIZIONI

Matteo Salvini non ha risparmiato nemmeno Romano Prodi: «Al suo appello di mettere la bandiera europea alla finestra io ho messo quella del Milan». Nei giorni scorsi l'ex leader dell'Ulivo aveva chiesto, come protesta nei confronti della deriva sovranista che stava colpendo tanto l'Italia quanto l'Europa, di esporre fuori dalle finestre la bandiera blu con il cerchio di stelle al centro simbolo dell'Unione.