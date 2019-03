Per Coppola la Tav resusciterà presto

COPPOLA: «IN 15 ANNI LA SPAGNA HA RADDOPPIATO LA PROPRIA RETE»

Coppola non vuole esprimersi, sa che non può e non deve farlo, ma il suo sostegno alla Tav trapela comunque, anche se non sarebbe tuttavia pronto a scommettere che l’opera sia terminata entro la scadenza del 2030. Perché, giustamente, fa notare come questo succeda assai raramente in Italia. E il professore, ancorché ‘dissidente’ e pur non occupandosi più di Tav, conosce lo scenario infrastrutturale italiano e rimane consulente del Mit. E dal palco con Cisnetto ci tiene a dire che «abbiamo un patrimonio enorme di strade e ferrovie su cui c’è un problema di manutenzione, visto che molte infrastrutture tra poco verranno a scadenza. E il nodo è che non cresciamo. Siamo fermi al 2000 e per esempio», prosegue, «negli ultimi 15 anni la Spagna ha raddoppiato la propria rete proprio a partire dall’alta velocità e ora sono i primi in Europa».