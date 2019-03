Le cose da sapere sulle manifestazioni di Forza Nuova e Casapound

Alta tensione a Prato per la manifestazione organizzata da Forza Nuova il 23 marzo, nel centenario della fondazione dei Fasci di combattimento. La manifestazione, intitolata "Salvare l'Italia", è stata autorizzata dal prefetto Rosalba Scialla: il ritrovo è fissato alle 15 nel piazzale della Stazione. Ma scendono in piazza anche le sigle della sinistra che, dopo il via libera del prefetto, hanno voluto sottolineare il loro dissenso con un secondo appuntamento in piazza, alle 14.30 in Piazza delle Carceri. Anche a Milano ci saranno celebrazioni fasciste - ma non in piazza - e altrettante contromanifestazioni di antifascisti.

LO SCONTRO TRA ANPI E IL PREFETTO A PRATO

La scelta del prefetto, su cui il sindaco di Prato ha espresso più volte perplessità, è stata fortemente stigmatizzata dall'Anpi, associazione italiana partigiani. Si ignora consapevolmente che Forza Nuova intende celebrare il centesimo anniversario della nascita dei fasci di combattimento, cioè del fascismo. Si ignora consapevolmente la pressante richiesta di proibire la manifestazione suddetta da parte di un larghissimo fronte unitario, democratico e istituzionale e dalla Diocesi. «Abbiamo applicato la legge - è la replica del prefetto -, e abbiamo garantito i diritti sanciti dalla Costituzione di manifestare e di esprimere la propria opinione. Il motivo per cui ci risulta sia stato indetto il corteo, agli atti, non è la celebrazione del centenario del fascio ma la lotta all'immigrazione clandestina».

A MILANO GIORNATA DI CONFRONTI A DISTANZA

Niente manifestazione di piazza, ma diversi appuntamenti anche a Milano dove il 21 marzo, al Cimitero monumentale, è comparsa una targa ineggiante al fascismo. In mattinata i reduci e i simpatizzandi della Repubblica di Salò si trovano in mattinata alla cripta degli squadristi fatta erigere da Mussolini nel 1925. Il "pellegrinaggio" - è la posizione della prefettura e della questura di Milano - è una commemorazione funebre e, in quanto tale, non può essere vietata. Intanto la Polizia Locale - rende noto l'Anpi - ha rimosso «la targa di aperta apologia del fascismo messa provocatoriamente e abusivamente da Memento sul monumento fatto erigere da Mussolini a ricordo degli squadristi della prima ora». Alla stessa ora gli antifascisti - su invito dell'Anpi, di Aned, i Sentinelli, Osservatorio democratico sulle nuove destre e Memoria antifascista - si ritrova sempre al Cimitero Monumentale, davanti al Monumento al Deportato. Nel pomeriggio appuntamento allo Spazio Ritter casa editrice di storia militare, incendiata nel 2015, dove verrà presentato il libro "23 marzo 1919 - piazza San Sepolcro". Alla stessa ora, il Comune di Milano e l'Università si ritroveranno in piazza San Sepolcro per l'incontro "Milano 1919: il tempo dello sbandamento e la nascita del Fascismo", con interventi di studiosi, letture di documenti storici. In serata, infine, è previsto il concerto degli ZetoZeroAlfa il cui leader, Gianluca Iannone, è il presidente di CasaPound. Il luogo del concerto è tenuto segreto (forse un capannone alla periferia), l'orario non è casuale: 19.19, in omaggio al centenario. Sull'appuntamento era intervenuto il sindaco di Milano Beppe Sala, che il 9 marzo aveva scritto su Fb: "la manifestazione è oltremodo oltraggiosa. Auspico che il Prefetto e il Questore la vietino».