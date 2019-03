In Germania l'estrema destra di AfD fa paura al parlamento

CONTROLLI SULLE ARMI ALL'INGRESSO

Si pensa a un regolamento più duro, per censurare e sanzionare chi oltraggia le istituzioni, lede all'immagine dei deputati o li intimidisce. Ma anche a maggiori controlli all'ingresso, per scongiurare che qualche elemento del sottobosco dell'estrema destra vicino ad AfD acceda con armi in grado di ferire (i coltelli con lame fino a 12 centimetri sono ancora permessi). Accuse ridicole per i quadri del partito xenofobo e populista, che quando c'è da salvare la faccia tira sempre in ballo il leader Alexander Gauland, per 40 anni militante tra i cristiano-democratici (Cdu-Csu) di Angela Merkel. Ma a detta dei collaboratori di socialdemocratici (Spd), Verdi e della sinistra radicale della Linke, in AfD soprattutto tra le retrovie e i loro collaboratori c'è di tutto. Roth, che ha ricevuto alcune segnalazioni, è convinta che il «cuore del partito sia anti-democratico, autoritario e fortemente connesso allo spettro di movimenti di estrema destra». Al parlamento si vivrebbe «l'attacco alle istituzioni democratiche e il tentativo di ribaltare la storia», anche attraverso l'«allentamento del linguaggio».

L'OSTILITÀ PER AFD NEL PARLAMENTO

Parole che rotolano come pietre. Di certo in Alternative für Deutschland spiccano esponenti antisemiti come Björn Höcke, da sempre vicino agli ambienti più estremi delle nuove destre, che un paio di anni fa definì il memoriale dell'Olocausto di Berlino un «monumento della vergogna». Höcke è ancora nel partito, mentre leader certo non moderati come Frauke Petry lo hanno abbandonato per la «deriva estremista». Senza andare lontano, Gauland sostiene che bisogna andare «fieri dell'operato dei soldati tedeschi nella prima e nella seconda guerra mondiale». Argomenti tornati attuali al parlamento tedesco, dove la convivenza con i deputati di AfD non è mai stata felice in un anno e mezzo: nessun partito voleva sedere accanto a loro, si sono costretti i liberali perché più a destra degli altri; dopo tre votazioni andate a vuoto, si è evitato di eleggere un membro di AfD tra i cinque vicepresidenti della Camera (l'ex ministro Wolfgang Schäuble ne è il capo), anche se la prassi lo avrebbe richiesto per il terzo partito; non dare la mano agli onorevoli di AfD va per la maggiore.