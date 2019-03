Le sfide politiche dietro le Regionali in Basilicata

IL RAPPORTO DI FORZE TRA LEGA E FORZA ITALIA

Anche per il centrodestra unito la Basilicata rappresenta un banco di prova importante. In terra lucana infatti non ha mai brillato. Alle Politiche del 4 marzo 2018 non ha superato il 25,4% con Forza Italia fortemente penalizzata rispetto al resto del Mezzogiorno ferma al 12,4%, comunque il doppio della Lega di Matteo Salvini al 6,2% (Fratelli d'Italia si è assestato sul 3,7%). Per questo il vicepremier e ministro dell'Interno ha battuto a tappeto l'intera regione in campagna elettorale: riuscirà a ribaltare il peso dei due alleati all'interno della coalizione in una regione del Sud?