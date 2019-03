I 10 trattati presenti nel Memorandum sugli accordi commerciali tra Italia e Cina

Quella del 23 marzo è stata la data in cui Italia e Cina hanno firmato a villa Madama a Roma gli accordi economici presenti nel Memorandum d'Intesa tra Italia e Cina sulla collaborazione nell'ambito della "Via della Seta Economica" e dell' "Iniziativa per una Via della Seta marittima del 21° secolo. Il valore potenziale dei dieci trattati sarebbe pari a 20 miliardi e aprirebbe di fatto le porte del commercio italiano in oriente. Tra gli accordi se ne trovano due inerenti ai porti di Trieste e Genova. Per il primo è stata raggiunta un'intesa di cooperazione tra l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale-Porti di Trieste e Monfalcone e China Communications Construction Company, mentre per il secondo l'accordo prevede una cooperazione tra il Commissario Straordinario per la Ricostruzione di Genova, l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e China Communication Construction Company.

