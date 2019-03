La cronaca dell'ultimo giorno di Xi Jinping in Italia

LA FIRMA SUGLI ACCORDI

Al termine delle presentazioni del caso alla stampa sono stati il ministro dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, e il presidente della National Development and Reform Commission, He Lifeng, hanno firmato a Villa Madama il Memorandum d'Intesa tra Italia e Cina sulla collaborazione nell'ambito della "Via della Seta Economica" e dell' "Iniziativa per una Via della Seta marittima del 21° secolo.

CONTE SODDISFATTO DOPO LA FIRMA DEGLI ACCORDI CON LA CINA

Non ha nascosto la sua felicità Giuseppe Conte dopo la firma degli accordi commerciali con la Cina. «Questi due Paesi devono impostare relazioni più efficaci e costruire meglio rapporti che sono già molto buoni», ha spiegato il premier nel corso del bilaterale con il presidente Xi Jinping a villa Madama. Poi l'augurio che «l'incontro sia stato proficuo e ci permetta di guardare con rinnovato interesse» ai rapporti italo-cinesi. Diversi i ministri delle due delegazioni presenti in sala, tra cui per l'Italia anche Giovanni Tria ed Enzo Moavero.