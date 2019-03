Le elezioni regionali 2019 in Basilicata in diretta

Un altro test per la maggioranza gialloverde, il primo banco di prova per il Partito democratico targato Nicola Zingaretti. Il 24 marzo la Basilicata torna alle urne per la composizione del nuovo Consiglio regionale. Malgrado i sondaggi diano il Pd in netta ripresa e pronto a insediare il Movimento 5 stelle nella lunga volata verso le Europee, la nuova tornata elettorale potrebbe sorridere ancora, dopo Abruzzo e Sardegna, al centrodestra, che punta a scardinare un altro fortino tradiziolmente di sinistra. Basti pensare che la sola Lega, al 6,3% alle elezioni politiche del 2018 in Basilicata, è accreditata dai sondaggi tra il 15 e il 20%.