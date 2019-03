Conte ha detto che non farà parte di altri governi in futuro

«Io personalmente l'ho detto, non ho la prospettiva di lavorare per una nuova esperienza di governo. La mia esperienza di governo termina con questa. Quello che dobbiamo fare sino all'ultimo giorno in cui avremo questa responsabilità, è lavorare incessantemente, senza sosta, con la massima concentrazione per individuare e selezionare gli interessi degli italiani e perseguirli». Così il premier Giuseppe Conte ha risposto a Lecce, dove si trova in visita per incontrare i produttori di olio e per la firma dell'intesa Cnr-Eni, a chi gli chiedeva se ci fosse una strategia per salvare il M5s dalla crisi.

«I SONDAGGI DEL M5S CONTANO POCO»

«Vedete, non esiste e non ha senso per me pormi un problema di strategia per salvare il Movimento. Innanzitutto», ha rilevato il premier, «il Movimento, per carità stiamo parlando di sondaggi, ma voi mi insegnate che i sondaggi di oggi potrebbero essere smentiti nella prospettiva di una votazione di domani o dopodomani. Non è questione di sondaggi, la cosa migliore per me personalmente, per tutti gli esponenti del M5s e quindi per il leader politico, ma anche per gli esponenti della Lega, è quella di lavorare». «In questo momento», ha concluso, «abbiamo una grande chance, siamo al governo. Non si può pensare a una prospettiva di governo futura. Gli italiani ci renderanno conto di cosa abbiamo fatto ieri, oggi, domani mattina».

L'INCONTRO CON GLI OLIVICOLTORI E LA QUESTIONE XYLELLA

Oltre alle questioni politiche il premier si è soffermato sulla delicata vicenda della xylella e degli alberi infetti della Puglia: «Ho innanzitutto ascoltato gli olivicoltori che ho incontrato. Ho ascoltato le loro istanze che già conoscevamo, evidentemente. Ho assicurato loro che il dialogo con il governo continua, da molti anni questo problema si trascina. E posso dirlo, è uno scandalo perché si è ingigantito a tal punto, noi stiamo parlando non di una pianta ma dell'immagine storico-culturale di queste comunità. L'ulivo identifica tutta quest'area. Questa tragedia che si è diffusa andava estirpata, aggredita prima», ha spiegato il presidente del Consiglio.