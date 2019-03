Il dibattito sullo ius soli e cosa hanno detto Sala e Salvini

Risponde a distanza a Salvini il sindaco della città di Milano, Beppe Sala, tra i protagonisti della marcia per i migranti del 2 marzo. «Io non voglio mettere il cappello su questi fatti, come fanno in tanti, perché i temi sono complessi. Certo la battuta di Salvini "fatti eleggere" mi sembra una risposta che non ha senso. È un modo per sfuggire al dibattito. Adesso si riattiverà il dibattito sullo ius soli - ha aggiunto - che è una questione significativa. Giusto che ne parli il Parlamento, quindi io voglio evitare di cavarmela con delle battute, ma certamente c'è un tema di tanti ragazzi che sono nati in Italia e vivono la nostra cultura».

LEGGI ANCHE: Di Maio chiude la porta allo ius soli

SALVINI: «NIENTE IUS SOLI, MA SPERO DI INCONTRARE RAMI»

Un no che Salvini è tornato a ribadire il 24 marzo: «Ius soli? Non se ne parla. L'Italia è già oggi il Paese che concede più cittadinanze ogni anno, non serve una nuova legge. La cittadinanza è una cosa seria e arriva alla fine di un percorso di integrazione, non è un biglietto per il Luna Park». Quanto a Rami, «in singoli casi eccezionali si può concedere anche prima del tempo, ma la legge non cambierà». Sul ragazzino, ha poi aggiunto, «stiamo proseguendo con tutte le verifiche del caso, spero di incontrarlo presto e ringraziarlo per il suo coraggio».

E PIF DEFINISCE IL MINISTRO UN "BIMBOMINKIA"

In mattinata, aveva attaccato Salvini anche l'attore Pif: «Abbiamo un ministro dell'interno che fa il bullo con un ragazzino di 13 anni. Definirlo "ministro della mala vita" forse va al di là delle sue capacità. È semplicemente un bimbominkia».