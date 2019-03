Qual è la posizione della Germania sull'accordo Italia - Cina

Il governo tedesco ci ha dato un avvertimento. Mentre Emmanuel Macron aveva commentato negativamente il memorandum of understanding sulla Nuova via della seta siglato da Roma e Pechino, Angela Merkel in occasione del consiglio europeo del 21 marzo aveva dichiarato alla stampa che non aveva critiche per l'Italia. Eppure Il ministro degli Esteri tedesco Heiko Maas in un'intervista pubblicata il 24 marzo alla Welt Am Sonntag ha criticato gli accordi commerciali tra Italia e Cina perché fuori da un ambito Ue: «Con giganti come Cina, Russia e i nostri partner Usa ce la si può fare solo uniti come Ue. Se qualche Paese crede di poter fare con i cinesi affari più furbi, potrebbe svegliarsi in una condizione di subordinazione. Offerte vantaggiose sul breve periodo potrebbero lasciare l'amaro in bocca più velocemente di quanto si immagini», ha dichiarato il ministro rispondendo ad una domanda sul patto Roma- Pechino.