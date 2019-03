Chi sono gli eletti al Consiglio regionale della Basilicata

I NOMI DEI CONSIGLIERI REGIONALI ELETTI

Lega : Francesco Fanelli, Carmine Cicala, Massimo Zullino, Tommaso Coviello, Donatella Merra e Pasquale Cariello;

: Francesco Fanelli, Carmine Cicala, Massimo Zullino, Tommaso Coviello, Donatella Merra e Pasquale Cariello; Forza Italia : Francesco Cupparo, Francesco Piro e Rocco Leone;

: Francesco Cupparo, Francesco Piro e Rocco Leone; M5s : Gianni Leggieri, Gino Giorgetti e Gianni Perrino;

: Gianni Leggieri, Gino Giorgetti e Gianni Perrino; Comunità democratiche-Pd : Mario Polese e Roberto Cifarelli;

: Mario Polese e Roberto Cifarelli; Avanti Basilicata : Marcello Pittella e Luca Braia;

: Marcello Pittella e Luca Braia; Fratelli d'Italia : Giovanni Vizziello;

: Giovanni Vizziello; Idea : Vincenzo Baldassarre;

: Vincenzo Baldassarre; Bardi Presidente: Piergiorgio Quarto.

In Consiglio regionale, come detto sopra, siederà anche il candidato governatore del centrosinistra Carlo Trerotola. In tutto i consiglieri confermati sono cinque: Perrino, Leggieri, Polese, Cifarelli e Pittella, che nell'ultima legislatura ha ricoperto il ruolo di governatore.