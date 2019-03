L'analisi dell'Istituto Cattaneo sulle Regionali in Basilicata 2019

DAL SUCCESSO DEL CDX AL CROLLOLO DEL CSX

Un successo che va attribuito soprattutto alla crescita della Lega, che cinque anni fa addirittura non si era presentata. Da allora il centrodestra ha raddoppiato i propri consensi. In maniera speculare, è storico anche il risultato per il centrosinistra che in Basilicata raccoglieva mediamente il 56% dei consensi: in cinque anni li ha praticamente dimezzati passando dal 62,7% al 33,3%: un dato che riflette sia fattori contingenti (legati alle vicissitudini giudiziarie del governatore uscente) sia strutturali, come lo slittamento di un numero consistente di voti verso il centrodestra e il M5s.