Cosa ci ha detto il voto alle elezioni regionali in Basilicata

L'affermazione dell'ex generale della Finanza Bardi (candidato indicato da Forza Italia) ha carattere 'storico': l'ex Casa delle Libertà espugna una roccaforte del centrosinistra da 24 anni, finora mai messa in discussione. «Evviva, la Basilicata si è data finalmente un buon governo!», esulta Silvio Berlusconi. È il rivale di centrosinistra Trerotola a riconoscere per primo la sconfitta. «Farò opposizione», dice.

IL SUD TIRA ALLA VOLATA A SALVINI

Una vittoria che segna comunque un altro exploit della Lega al Sud. Un successo "pesante" del partito di Salvini (che ha rotto il silenzio elettorale invitando a votare per mandare a casa il Pd). Tonifica la linea del leader e lo lancia verso le Europee e le Regionali in Piemonte da una posizione di forza. Così sicuro Salvini da annunciare a urne aperte «la Lega governerà la Basilicata». Il centrosinistra uscirebbe sconfitto con uno stacco che viaggia intorno a 10 punti, sempre se sarà confermato fino in fondo il trend registrato dalle prime proiezioni, ma terrebbe complessivamente con un dato sopra il 30%. Un'altra sconfitta onorevole come in Abruzzo e Sardegna.

EFFETTO DE VITO SUL CALO DEI PENTASTELLATI

Da leggere in due modi il risultato del M5, che il 4 marzo 2018 conquistò in Lucania la quota record del 44%. Il calo al 20%, sempre se confermato da dati definitivi, sarebbe netto, ma rispetto alle regionali 2013 guadagnerebbe sette punti. Molti pentastellati temono che un calo dei consensi in Basilicata potrebbe anche essere collegato alla delusione degli elettori dopo la vicenda che ha portato all'arresto di Marcello De Vito, nello scandalo sul nuovo stadio della Roma. «Ma siamo il primo partito», sottolinea il senatore Arnaldo Lomuti.