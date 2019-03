Tre scenari per Lega e M5s in vista delle Europee 2019

POSSIBILE REVISIONE DEL CONTRATTO DI GOVERNO DOPO IL VOTO

Il premier Giuseppe Conte, in queste ore, ha predicato calma ma non sfugge neanche a lui che, dalle Europee in poi, qualcosa potrebbe cambiare. Non a caso, in un'intervista con La Stampa, ha evocato una revisione del contratto di governo con l'aggiunta di nuovi obiettivi che, di fatto, ne prolunghino l'esistenza. Anche perché, la durata dell'esecutivo mai come in questi giorni è legata all'opportunità, o meno, di applicare i punti del contratto di un'alleanza giallo-verde mai così sfilacciata.

DI MAIO PREPARA L'APERTURA ALLE LISTE CIVICHE

Il voto lucano ha portato una serie di nodi a entrambi i vicepremier. Di Maio, dietro lo scudo del «M5s primo partito senza ammucchiate», deve rispondere alle crescenti preoccupazioni dei parlamentari e della base imprimendo un'accelerazione alla nuova organizzazione. E l'alleanza con le liste civiche, prevista inizialmente per il voto in Emilia-Romagna, potrebbe essere anticipata. «Forse le elezioni in Basilicata sono le ultime che abbiamo affrontato con le vecchie regole», ha sottolineato il leader pentastellato che, già questa settimana, potrebbe far partire il "primo turno" di Europarlamentarie. Nel M5s in tanti si aspettavano un esito peggiore in Basilicata. Ma, per le Europee, quel 20% lucano rappresenta la soglia minima al di là della quale c'è il baratro. E, anche per questo, aumenta il pressing perché Alessandro Di Battista rompa il suo esilio e partecipi alla campagna elettorale. «Non è il momento di fare viaggi ma di combattere», è stato l'invito-frecciata arrivato da Di Maio.