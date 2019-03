Il Pd diviso sull'analisi del voto in Basilicata nel 2019

Il Partito democratico è diviso sull'analisi del voto delle regionali in Basilicata nel 2019. La sconfitta del candidato Carlo Trerotola, distaccato nove punti dal vincitore Vito Bardi, è netta. E, tuttavia, anche nel secondo posto il Pd vede elementi di soddisfazione, soprattutto guardando al voto di lista. Trerotola era sostenuto da sette liste, quella esplicitamente legata al Partito democratico - Comunità democratiche - ha raccolto il 7,8% dei voti. Marco Miccoli, coordinatore nazionale della comunicazione del partito, mette insieme i numeri e spiega su Facebook: «Delle 7 liste di centrosinistra a sostegno di Carlo Trerotola, 4 erano di area Pd e civici.Complessivamente, a scrutinio quasi terminato, raggiungono un dato superiore al 23%. Il PD alle politiche 2018 aveva ottenuto il 16,38%. Il centrosinistra invece passa, sempre rispetto alle politiche 2018, dal 26% al 33%, compiendo un balzo in avanti del 7%».

ASCANI: «BASTA ESULTARE PER I SECONDI POSTI»

L'analisi di Miccoli non è però condivisa da Anna Ascani, vicepresidente dell'assemblea Pd di area renziana: «Friuli, Trento, Molise, Abruzzo, Sardegna e #Basilicata. Alla sesta volta credo che persino il grande Toto Cutugno abbia smesso di esultare per il 2º posto. Noi abbiamo intenzione di andare avanti parecchio?».

TREROTOLA: «ABBIAMO PERSO DIGNITOSAMENTE»

Ostenta soddisfazione anche Trerotola, molto criticato per le esternazioni su Giorgio Almirante, che ha dichiarato di apprezzare. «Abbiamo perso dignitosamente - ha esordito con i giornalisti - Certamente mi aspettavo un dato migliore: in tutte le cose che faccio io sono abituato a correre per vincere. Penso che la coalizione mi abbia sostenuto: abbiamo fatto quanto di meglio potevamo fare. Avendo più tempo ci sarebbe stato il modo di farci conoscere meglio». La candidatura di Trerotola, infatti, è stata ufficializzata solo un mese prima del voto.