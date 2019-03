Chi sale e chi scende nella Consob di Savona

Finalmente approdato negli uffici di via Martini, dopo aver superato tutti gli ostacoli burocratici e politici che si frapponevano, Paolo Savona intende rafforzare la sua presidenza portando alla Consob un segretario generale di stretta osservanza. Così ha chiesto a Carlo Deodato, il 52enne funzionario pubblico che Savona aveva come capo di gabinetto al ministero per gli Affari europei, di fare le valigie – nel frattempo Deodato ha lavorato poco e niente con Giuseppe Conte che come presidente del Consiglio ha assunto l’interim del ministero lasciato da Savona – e assumere la carica di segretario generale della Consob. Carica dalla quale è pronto a uscire, prendendo atto delle preferenze del nuovo presidente, l’avvocato Giulia Bertezzolo, che l’ex presidente Mario Nava aveva nominato nel giugno del 2018 in sostituzione di Gaetano Caputi, che era stato portato in Consob da Giuseppe Vegas non senza polemiche (c’era stata anche un’inchiesta giudiziaria, conclusasi con un nulla di fatto).