Il Pd in Basilicata resiste ma la risalita è ancora lunga

Ci sono centinaia di migliaia di giovani che sanno usare i social. Fate brevi seminari per dare una linea di lavoro comune, spendete un po’ di quattrini e poi giù a combattere le cazzate di Rocco Casalino e della Bestia di Salvini. C’è poi la sinistra buona, quella che forse non è neppure sinistra, che sta con i poveri il cui esercito va rimpolpato. Non abbiate paura di apparire buonisti. Il futuro del mondo è lì. E soprattutto Zingaretti sappia che ha fatto la scelta della vita, che non può ritirarsi, che non può esitare. La vittoria è lontana, molto lontana, ma si costruisce giorno per giorno anche mettendo in conto sconfitte che faranno male. Non è una partita a poker, è la seconda Liberazione.