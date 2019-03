I sondaggi politici elettorali del 25 marzo 2019

POCO MOVIMENTO NEI PARTITI MINORI

Scendono ancora i partiti minori alla sinistra del Partito democratico. +Europa per lo 0,1% scendondo sotto la soglia psicologica del 3%. Male anche Mdp, Si e altre liste di sinistra che si fermano al 2,3%. Unica formazione con il segno più è Potere al popolo che si porto a 2,2% con un +0,2%. Verdi ancora in ribasso e fermi all'1%. Stabile la rilevazione per tuttui gli altri partiti. Aumentano invece gli elettori che non hanno ancora deciso come votare, la quota di coloro che "non si esprimono" passa del 27,4% al 28,%.