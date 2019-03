Il governo Conte vuole una nuova legge sull'editoria

I PROSSIMI APPUNTAMENTI DEGLI STATI GENERALI

Gli Stati generali dell’editoria, dopo il primo appuntamento di lunedì 25 marzo, si riaggiorneranno a giugno. Poi ci sarà un terzo appuntamento a luglio, in cui verrano presentate le proposte di sintesi. Infine, a settembre, l’ultimo appuntamento con i testi di legge da portare in parlamento. Per Conte, un problema molto attuale è rappresentato dall'informazione che viene veicolata attraverso i social network: «Per voi si tratta di disinformazione», ha detto il premier rivolgendosi agli operatori, ma «per molti cittadini è la reale informazione, c'è una dialettica aperta. Si ragiona di disintermediazione, ma i social sono sicuramente un mezzo ulteriore che sta acquisendo una sempre maggiore rilevanza» e che non è possibile «trascurare». Anche perché «se oggi sulle pagine Facebook di un qualsiasi politico c'è una diretta, sui giornali del giorno dopo quelle dirette vengono commentate e talvolta restituite in maniera totalmente stravolta, come è giusto che sia. Va tutelata la libertà di commentare e criticare, ma è chiaro che l'accesso all'informazione diretta pone un problema anche per voi».