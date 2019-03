Alessio Villarosa, un grillino atipico al Mef

QUEI 140 MILIARDI DI FONDI STANZIATI E NON SPESI

Villarosa, più che a provvedimenti simbolo non attuati, pensa a utilizzare la sua delega per aiutare l’economia in difficoltà e si sta dedicando a passare al microscopio i 140 miliardi di fondi stanziati ma non spesi, per capire come può contribuire a rimetterli in moto. Ha le schede di tutte le opere ferme, i soldi disponibili, lo stato di attuazione e, soprattutto, l’indicazione dell’intoppo. Si va dalla riqualificazione delle periferie all’edilizia scolastica, ci sono 60 miliardi del Fondo investimenti e sviluppo infrastrutturale, 27 del Fondo sviluppo e coesione (Sud e Piani operativi nazionali), 8 miliardi per il rilancio degli enti territoriali, 6,6 miliardi nel contratto di programma Anas, 8 per il terremoto del Centro Italia, 9,3 miliardi di investimenti delle Ferrovie, 15 di Fondi strutturali europei e programmi complementari e 3 nell’articolato della legge di bilancio del 2018.

LA TASK FORCE INVESTIMENTI DI TRIA

Ovviamente su questi fondi si gioca la ripartenza dell’economia e la stessa sopravvivenza del governo, ed è per questo che è stata attivata da Tria la task force investimenti con la Centrale unica di progettazione dotata di 100 esperti per aiutare le pubbliche amministrazioni a stendere i progetti. La cabina di regia è a Palazzo Chigi, Giuseppe Conte se ne occupa giornalmente e si sta spendendo in giro per l’Italia, ma anche Villarosa dall’Economia ha la mano sul bottone che può far partire le opere.