Dieci regole che il Pd deve seguire se vuole sopravvivere

• Il tema dei migranti, al di là dei tanti buoni consigli, non è il tema principale perchè deve essere il tema organico per il centrosinistra. Non fa perdere voti. Se ne perdono se non si contrasta la xenofobia di Salvini. I diritti dei migranti saranno difesi meglio se accompagnati da una solida politica sociale. Conosco tanti Rami e Adam, non c’è bisogno che diventino eroi per essere italiani. Lo sono. Non ci facciamo intrappolare dalle biografie dei loro familiari. Chi sta qui da anni o è nato qui è italiano. Il resto sono chiacchiere razziste. Detto questo, ci si occupI di come sostenere quella popolazione che vive nella povertà e che aumenterà, grazie a Salvini e Luigi Di Maio.



• Noi siamo l’Europa. Salvini e Di Maio fanno i camerieri ora di Donald Trump, ora di Vladimir Putin, persino dell’imperturbabile cinese. La politica estera è cosa complessa che richiede un posizionamento che nasce dal fatto che tu sai che parte di mondo rappresenti e come vuoi svilupparti in quel mondo. Da qui gli alleati. Per l’Italia ci sono alleati storici, ma non si può fingere di non vedere il protagonismo della Cina. Quando Pechino si apre al mondo un Paese come l’Italia non si chiude alla novità. Noi non abbiamo più una politica africana, l’ultima la fece Rino Serri sottosegretario agli Esteri, non abbiamo una politica balcanica, stiano diventando ridicoli in Europa manco fossimo cugini della impresentabile Theresa May.



• Il centrosinistra è una definizione impronunciabile. Che cos’ è il centro? Cos’è la sinistra? C’è però bisogno di un campo largo che sappia elaborare una politica cha faccia a cazzotti con quelle culture, quelle politiche (anche del centrosinistra), quelle casematte potenti che hanno dominato sull’economia mondiale e europea. Temo che voglia dir poco dichiararsi di sinistra se ci si limita a dire cose identitarie.