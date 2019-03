Tutti i motivi che frenano Salvini sull'autonomia del Nord

PER LA RAGIONERIA DELLO STATO SERVONO TRA I 2 E I 6 MILIARDI

Numeri ufficiali non ce ne sono, ma la Ragioneria generale dello Stato al Mef avrebbe calcolato che - in base all'andamento dell'economia - il federalismo differenziato potrebbe costare tra i 2 e i 6 miliardi di euro in risorse aggiuntive e interessi sul debito pubblico per garantire pari trasferimenti a tutte le Regioni. In ogni caso troppi per un'Italia che soltanto nella prossima manovra deve trovare 23 miliardi di euro per disinnescare le nuove clausole di salvaguardia sull'Iva. Sia i Cinquestelle sia le opposizioni (il Pd e i rappresentanti di Forza Italia e Fratelli d'Italia) spingono perché queste stime escano fuori, in modo da affossare definitivamente il progetto di autonomia. Detto questo, tutta la macchina è ferma. Se in via XX settembre non tornano i conti sul versante fiscale, il ministero della Salute e quello dell'Istruzione non vogliono concedere alle Regioni un'autonomia in materia che vada oltre il carattere amministrativo, mentre il Mit e i Beni culturali sono contrari a trasferire pezzi di autostrade o monumenti ai governatori. Guarda caso quasi tutti dicasteri retti da esponenti grillini. Ufficialmente Salvini prova a forzare le resistenze degli alleati, proponendo di portare in Parlamento - dove potrebbero essere discusse con procedura costituzionale, quindi con quattro votazioni - le preintese scritte dai governatori con il ministro per l'Autonomia, Erika Stefani. Ma anche questa strada non risolve nodi che per i Cinquestelle sono imprescindibili: la composizione della commissione dei nove che deve identificare i fabbisogni standard (al momento nominati soltanto dalla Stefani e dai governatori) e la necessità di calcolare i Lep, i livelli essenziali di assistenza, che il fronte del Nord vorrebbe definire soltanto in un secondo momento.