Berlusconi alle prese con il caso Giachino in Piemonte

I festeggiamenti per la vittoria di Vito Bardi in Basilicata rischiano di essere brevissimi per Silvio Berlusconi, subito alle prese con il rompicapo del Piemonte. In ballo non c’è solo il previsto braccio di ferro con il leader della Lega Matteo Salvini per la scelta del candidato del centrodestra alle Regionali del 26 maggio, ma anche l’eventualità di un addio doloroso e, in prospettiva, inquietante per il futuro di Forza Italia.