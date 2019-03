Xi Jinping, le arance e quello che non abbiamo da vendergli

Si obietterà che l’Italia va forte in settori cui i cinesi le riconoscono un dominio di creatività e gusto pressoché assoluto, ovvero la moda e il cibo, ma sono scambi che producono molta immagine e poco fatturato. Basta esserne consapevoli, e forse si finisce di strapparsi i capelli ogni volta che qualche partner europeo mette a segno colpi che noi ci sogniamo. E magari serve a capire che il più grosso affare è portare sempre più cinesi a visitare il Belpaese, sempre che facciamo le cose al meglio per accoglierli.

LA POLITICA INDUSTRIALE FRANCESE

Ma la storia è vecchia e rimonta a quelli che abbiamo sempre considerato noiosi e accademici temi di politica industriale. Sin dai tempi di Mitterand, i cugini d’Oltralpe per via del gran senso di sé vi hanno dedicato grande attenzione. E non importa che al governo vi fosse la destra e la sinistra, ovvero importa nel senso che i socialisti tendevano a rinazionalizzare ciò che i gollisti e la destra avevano privatizzato. Ma pubblica o privata che fosse, la strategia per la costruzione di un sistema industriale competitivo a livello mondiale non cambiava. L’obiettivo era quella di creare anche con una politica di aggregazioni molto spinte dei campioni nazionali in grado di battersi per la leadership nel settore di appartenenza. E purtroppo per noi, quei settori erano ad altissima intensità di capitale: energia, chimica, difesa, logistica, infrastrutture e finanza. Insomma, il fatto che i francesi abbiano Airbus che se la battono alla pari con gli americani (tra l’altro ora sotto schiaffo per gli incidenti dei Boeing 737) non è casuale. Parigi ha sempre perseguito una politica industriale che potesse recitare un ruolo di primo piano nell’economia globalizzata.