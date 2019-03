Bonafede vuole dare la cittadinanza a Ramy

«Credo si debba riconoscere un merito e dare un riconoscimento importante a un bambino che è stato capace di essere forte e di evitare una tragedia. Bisogna dare la cittadinanza a Ramy», ha detto Bonafede ai microfoni di Radio Capital. Ma nessuna apertura sullo ius soli: «Non ha nulla a che fare con questa vicenda e non è nel contratto di governo. Il M5s ha più volte ribadito che questo tema va discusso nell'agenda europea. Mi fa sorridere chi parla dello ius soli e quando era al governo non ha approvato la legge». Ma sull'opportunità di dare la cittadinanza a Ramy il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha già espresso parere negativo: «Le cittadinanze non le posso regalare e per dare le cittadinanze ho bisogno di fedine penali pulite. Non parlo dei ragazzini di 13 anni, ma non fatemi dire altro».