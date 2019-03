Sulla cittadinanza a Ramy Salvini ha cambiato idea

POCHE ORE PRIMA: «LE CITTADINANZE NON SI POSSONO REGALARE»

Poche ore prima, il 25 marzo in serata, Salvini aveva lasciato dichiarazioni di segno opposto. «Stiamo facendo tutti gli approfondimenti del caso. Purtroppo a stasera non ci sono gli elementi per concedere la cittadinanza. Le cittadinanze non le posso regalare e per dare le cittadinanze ho bisogno di fedine penali pulite. Non parlo dei ragazzini di 13 anni ma non fatemi dire altro. Se qualcuno la cittadinanza non l'ha chiesta e non l'ha ottenuta dopo 20 anni - ha aggiunto rivolgendosi ai giornalisti - fatevi una domanda e datevi una risposta sul perché».

NON CI SONO CONDANNE A CARICO DEL PADRE

Intanto si chiarisce la vicenda dei presunti reati penali a carico del padre, che non ci sono. Avrebbe precedenti di polizia, ma non risultano condanne. A quanto si è saputo, all'uomo sarebbe stato contestato il reato di permanenza irregolare in Italia, una denuncia per rapina nel '99 e il fatto di aver falsamente attestato di essere un pubblico ufficiale, ma non condanne. I fatti sono stati commessi tra Crema e Cremona e risalgono nel tempo.