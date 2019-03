Le cose da sapere sulle Europarlamentarie 2019 del M5s

In vista delle Europarlamentarie del M5s, il Movimento ha reso pubbliche le liste su Rousseau. Si tratta di tutte quelle persone che hanno deciso di mettersi a disposizione per i pentastellati in vista delle elezioni europee 2019. «Tra gli oltre 2.600 candidati, tantissimi i profili d’eccellenza: medici, ingegneri, architetti, psicologi, astrofisici, professori universitari, imprenditori ed esperti», si legge sul Blog delle Stelle, «una moltitudine di professionisti provenienti dai più svariati ambiti che oggi vuole contribuire con la propria esperienza e competenza al progetto del Movimento 5 Stelle in Europa. Oltre il 70% dei candidati possiede una laurea, uno su sei il dottorato di ricerca e più di 1.400 candidati vantano una conoscenza avanzata della lingua inglese scritta e parlata. Un candidato su due ha partecipato alle iniziative di formazione ufficiali – come i Villaggi Rousseau o il tour degli Open Day – ed ha utilizzato la piattaforma e-learning per perfezionare le proprie competenze».