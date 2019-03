L'intervento di Nicola Zingaretti alla direzione Pd

In vista anche delle Amministrative di primavera ( andranno al voto 3863 comuni italiani) Zingaretti ha sottolineato la necessità di un dialogo con soggetti di sinistra e di centrosinistra. «C'è un ritorno di forze che vogliono tornare a dialogare e noi dobbiamo farci trovare aperti e pronti», ha detto. «C'è Italia Comune di Pizzarotti e Pascucci, che hanno fatto molti accordi in Italia come in Piemonte; ci sono le liste civiche legate a sindaci comunque argine allo sfondamento della destra: c'è +Europa, c'è Democrazia solidale, una nuova realtà che dobbiamo aiutare a consolidarsi e crescere perché una attrattiva a pezzi di elettorato in uscita dal centrodestra che non guardano a noi in primo luogo; c'è Campo Progressista. È il brodo in cui può lievitare una inaspettata risposta positiva di tante persone». Non dimenticando i movimenti civici di Milano e Torino. Discorso a parte per Articolo 1. «Alleanza non significa convergenze che mettono indietro le lancette della scissione», ha messo in chiaro Zingaretti. «Non è mio obiettivo e credo non lo sia nemmeno per Articolo 1 che va a un congresso per divenire un soggetto politico».