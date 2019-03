Gozi e la candidatura con En Marche alle Europee

Difficile però che questa prospettiva neo-centrista coinvolga il nuovo Pd di Nicola Zingaretti. Ben più probabilità avrebbe avuto una sorta di movimento italiano in stile macroniano, capace di riunire chi, come Gozi e Carlo Calenda – e forse Matteo Renzi? – non ne vuol proprio sapere dello slittamento a sinistra dei democratici. «Il Pd non deve stare al centro della socialdemocrazia tradizionale che ha esaurito la sua funzione», spiega Gozi, «deve stare alla frontiera nella costruzione di un nuovo gruppo progressista con En Marche, liberali progressisti e Verdi».

MANOVRE PER LA CREAZIONE DI UN EN MARCHE ITALIANO?

Ipotesi suggestiva, ma fortemente minoritaria, da valutare insieme alla candidatura in Francia, al rapporto ancora forte con Renzi e ai dialoghi costanti con mondi liberali. Tutto lascerebbe presagire grandi manovre in corso per la creazione di un nuovo partito italiano, sul modello macroniano, utile anche nella prospettiva politica interna. «Per opporsi alla destra di Salvini non basta riunire tutta la sinistra», precisa il presidente dei Federalisti europei, «le elezioni si vincono al centro, anche se non va di moda dirlo, e col sistema proporzionale quello spazio va occupato diversificando l’offerta». Una corsa al centro, insomma, a cui Gozi, ottimo runner con record di tutto rispetto alla maratona di New York, vorrebbe partecipare da protagonista. Tanti indizi, molte contraddizioni, ma nessuna prova politica. Intanto Gozi all’En Marche nostrano pare preferire quello originale transalpino. Questione di tempi, e forse di opportunità. Ma il discorso pare soltanto rinviato a dopo le Europee.