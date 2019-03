Perché il sovraffollamento nelle carceri sta peggiorando ancora

È quanto ha rilevato la relazione al parlamento del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale. In un anno c'è stato un aumento di 2 mila detenuti: al 31 dicembre 2017 erano 57.608, al 31 dicembre 2018 59.655. E a preoccupare il Garante sono le ragioni alla base di tale crescita, che non è dovuta ai maggiori ingressi, ma a un minor numero di dimissioni, 887 in un anno: «Molto probabilmente perché si utilizzano di meno le misure alternative al carcere».

CI SONO 5.158 PERSONE CHE POTREBBERO USUFRUIRE DI MISURE ALTERNATIVE

Al 20 marzo risultano detenute 1.839 persone con una pena inflitta inferiore a un anno e 3.319 con una pena tra uno e due anni. Si tratta cioè di 5.158 persone che potrebbero usufruire di misure alternative al carcere, ma che rimangono all'interno degli istituti. Per questo per l'autorità indipendente, presieduta da Mauro Palma, è «urgente una riflessione tra tutti i soggetti coinvolti nell'esecuzione penale, magistratura, amministrazione penitenziaria, operatori del sociale e lo stesso parlamento» per «rimuovere gli ostacoli che impediscono la concreta applicazione di misure esecutive della pena alternativa alla detenzione, secondo quanto l'ordinamento prevede».