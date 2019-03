Il parlamento europeo ha vietato la plastica monouso dal 2021

DALLE CANNUCCE AI BASTONCINI PER PALLONCINI: TUTTI I PRODOTTI VIETATI

Meno di un anno fa la Commissione Ue aveva presentato la direttiva come un modo per limitare l'inquinamento dei «dieci prodotti in plastica che più comunemente si trovano sulle spiagge europee». Alla fine dell'iter legislativo l'elenco dei prodotti che saranno vietati comprende posate, piatti, cannucce, bastoncini cotonati, bastoncini per palloncini, plastiche ossi-degradabili, contenitori per alimenti e tazze in polistirolo espanso. La direttiva fissa un obiettivo del 90% di raccolta delle bottiglie di plastica entro il 2029 e rafforza il principio della responsabilità dei produttori, in particolare per filtri di sigarette e attrezzi da pesca, perché non siano i pescatori a sostenere i costi della raccolta delle reti perse in mare. «Abbiamo compiuto un passo importante per ridurre l'inquinamento nei nostri mari stabilendo nuovi e ambiziosi standard, aprendo la strada al resto del mondo», esulta il vicepresidente della Commissione Ue, l'olandese Frans Timmermans, considerato il padre della direttiva.