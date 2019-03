Il presidente Istat Blangiardo relatore al Family day di Verona

LA RICHIESTA DI DECLINARE L'INVITO

La nota prosegue chiedendo esplicitamente al presidente Istat di rinunciare alla partecipazione. «Blangiardo si renda conto che, per il ruolo che ora riveste, non può più partecipare a manifestazioni politiche esplicitamente di destra come quella di Verona, che nulla hanno di “accademico” o “scientifico”», è l'argomentazione del sindacato che ricorda come il docente avesse partecipato anche durante il processo di nomina alla scuola di formazione politica della Lega. «Oggi le nostre preoccupazioni», prosegue il messaggio, «si rivelano fondate. La Flc Cgil chiede a nome dei lavoratori che rappresenta al presidente Blangiardo di smentire quello che si legge in rete e di rinunciare a presenziare al congresso di Verona, declinando ufficialmente l’invito».