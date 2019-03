La giravolta di Di Maio su Confindustria: dalle critiche al sostegno

Il vicepremier Luigi Di Maio da New York si erge a difesa di Confindustria, un vecchio avversario, pur di mostrarsi in opposizione all'alleato di governo Matteo Salvini e di rassicurare gli investitori d'Oltreoceano. «Le preoccupazioni di Confindustria sono le stesse del governo, non c'è alcuna volontà di contrapposizione», ha detto il ministro del Lavoro dopo gli ultimi dati diffusi da Viale dell'Astronomia sulla crescita zero, «non sono gufi, quella era l'epoca di Renzi». Il leader del M5s, in visita ufficiale a Wall Street, ha replicato così a quello della Lega, che ai microfoni di Radio Capital aveva sostenuto che «le previsioni di Confindustria verranno smentite clamorosamente dai fatti. È pieno di gufi. Ci hanno sempre "cannato" in passato. Agli amici di Confindustria dico: "fateci lavorare". Io sono convinto che con i soldi che abbiamo messo nelle tasche degli italiani si tornerà a crescere. Dateci una mano, a noi piacciano le proposte, non i signor no».

IL «TERRORISMO PSICOLOGICO DI CONFINDUSTRIA»

Solo a fine luglio 2018, l'atteggiamento di Di Maio era nettamente diverso: «Confindustria dice che con il Decreto Dignità ci saranno meno posti di lavoro. Sono gli stessi che gridavano alla catastrofe se avesse vinto il no al referendum, poi sappiamo come è finita. Sappiamo come finirà anche in questo caso», affermava il ministro in un post su Facebook, «non possiamo più fidarci di chi cerca di fare terrorismo psicologico per impedirci di cambiare». In quegli stessi mesi, il neo vice-premier aveva iniziato la sua campagna contro gli «imprenditori-prenditori», parole forti che avevano fatto storcere molti nasi in Viale dell'Astronomia. La narrativa ora sembra essersi ribaltata, con Di Maio che si trasforma in istituzionale e Salvini che attacca i «gufi». Dinamiche di contrapposizione giallo-verdi che abbiamo imparato a conoscere in questi mesi.

«L'ITALIA È FERMA»

Il Centro studi di Confindustria vede una «Italia ferma» e azzera le previsioni per il Pil 2019 (già ribassate a ottobre al +0,9%). Pesano anche «una manovra di bilancio poco orientata alla crescita», «l'aumento del premio di rischio che gli investitori chiedono» sui titoli pubblici italiani, «il progressivo crollo della fiducia delle imprese» rilevato «da marzo, dalle elezioni in poi». E gli investimenti privati sono per la prima volta in calo (-2,5%, escluse costruzioni) dopo 4 anni di risalita. «Nel 2019 la domanda interna risulterà praticamente ferma e una recessione potrà essere evitata solo grazie all'espansione, non brillante, della domanda estera. A meno che», avverte il rapporto del Centro studi di Confindustria con le nuove previsioni degli economisti di via dell'Astronomia, non si realizzi l'auspicato cambio di passo nella politica economica nazionale».